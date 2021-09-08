Экспортерам предложили поделиться прибылью с повышения цен для соцподдержки

Экспортеры, которые получили дополнительную прибыль от повышения цен, должны их направить на социальную поддержку. Так считает глава Минфина Антон Силуанов.
Об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
«Те экспортеры, традиционные экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан», — сказал он.
Он добавил, что 700 миллиардов рублей, выделенные из допдоходов, уже были направлены на поддержку пенсионеров, военнослужащих и детей, которые готовятся к школе.
По материалам «ТАСС».