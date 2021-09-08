📈 Из-за дополнительных соцвыплат большого роста инфляции не будет, считают в Минфине

Социальные выплаты не окажут значимого влияния на уровень инфляции. Так считает замглавы Минфина Владимир Колычев.

Об этом он рассказал в кулуарах Московского финансового форума.

«Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года», — сказал Колычев.

По его словам, структура дополнительных расходов смещена в сторону социальных выплат, которые могут привести к дополнительному потребительскому спросу. Но, как он отметил, влияния на инфляцию это не должно оказать.

«Если брать опыт 2016 года, когда аналогичные выплаты были в меньшем размере произведены, какого-то большого эффекта на инфляцию они не оказали», — добавил он.

«Инфляция овощей больше влияет на инфляцию, чем выплаты, потому что с точки зрения бюджета у нас ничего не поменялось, в экономику поступает ровно столько денег, сколько и должно было поступить», — сказал Колычев.

По материалам «ТАСС».