ЦБ предложил изменить правила вступления в силу законов

После вступления в силу законов иногда надо принимать дополнительные подзаконные акты. ЦБ предлагает внести временную отсрочку для формирования таких актов на законодательном уровне.

Об этом сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на обсуждении с бизнесом проекта «Основных направлений развития финансового рынка России» на 2022-2024 года:

«У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона», — сказал Швецов.

Как отметил первый зампред ЦБ, такой временной промежуток применяется при вступлении в силу нормативных актов регулятора:

«Он предполагает введение в действие новых мер 1 октября или 1 апреля, но не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов.

Такой подход позволяет финансовым организациям заблаговременно подготовиться к изменениям и встроить регуляторные новации в свои бизнес-процессы»,

— рассказал Швецов.

Материал по «РБК».

Напоминаем, похожая проблема возникла у работодателей при сдаче СЗВ-ТД. Когда планировалось новый формать отчета применять с 1 июля 2021 года. Но из-за неготовности программы ПФР пришлось перенести на 1 августа. Хотя компании жаловались, что с конца июля старый формат уже не принимали.