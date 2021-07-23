ПФР не принимает СЗВ-ТД по старому формату. А обещали обратное

При попытке сдать СЗВ-ТД по старому формату пришел отказ. Хотя 1 августа еще не наступило. А ПФР обещал, что в июле еще можно не заполнять код функции работника.

Участник «Красного уголка бухгалтера» рассказал о своей ситуации с СЗВ-ТД:

«Порадовал сегодня Пенсионный фонд. Ведь они сказали — до 1 августа можно отправлять СЗВ-ТД без „трудовой функции“. Так???

Отправила сегодня — и сразу получила Отказ!

Сведения по застрахованным лицам, указанным в протоколе ошибок, не приняты и не подлежат учету на индивидуальных лицевых счетах. Если вид мероприятия принимает значение „ПРИЕМ“ или „ПЕРЕВОД“ и „Дата проведения мероприятия“ больше или равна 1, то должен быть обязательно заполнен „Код выполняемой функции по ОКЗ“».

Один отметил, что вчера столкнулся с такой проблемой:

«Меня вчера так „порадовал“».

А кто-то уточнил, что уже в пятницу после обеда ПФР не принимал СЗВ-ТД по старому формату:

«И я на прошлой неделе в пятницу столкнулась с этим. До обеда еще проходило по старому, после обеда уже нет!».

С 16 июля до 1 августа СЗВ-ТД можно сдать как по старому, так и по новому формату. 1С просит обновить патч, а Контур.Экстерн уже обновился – читать здесь.

Оказывается, в 1С еще 20 июля предупредили своих клиентов о повторном перенесении сроков сдачи СЗВ-ТД по новому формату. Но теперь на раннюю дату:

«Из 1с ЗУП: СЗВ-ТД: приём файлов в новом формате ожидается с 22 июля.

20.07.2021 15:30! Очень важно! Уважаемые пользователи! ПФР сообщает о начале приема файлов СЗВ-ТД в новом формате.

В связи с этим обновлен классификатор „Даты вступления в силу НА“ — соответствующая дата перенесена с 1 августа на 22 июля.

После обновления классификатора в документах с этой и последующими датами файл станет формироваться в новом формате. Также опубликован патч EF_10232791, который необходимо установить для корректного формирования мероприятий увольнения в файле нового формата (неверно формируется блок ОснованиеУвольнения).»

А кого-то повеселило следующее: ПФР перенес сроки «по просьбам работодателей». А теперь что, просьба больше не актуальна?

«Мне понравилось, что и перенесли они сначала с июля на август „по просьбам страхователей“. А теперь, выходит, страхователи попросили пораньше ввести?»