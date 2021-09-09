Новый эксперт в «Клерк.Консультациях» поможет с вопросами ВЭД

В пул экспертов «Клерк.Консультаций» пришел новый эксперт — Людмила Ганичева. Она поможет вам с любыми вопросами по бухучету, налогам, аудиторским проверкам. Но главная специализация — вопросы импорта и экспорта.

Людмила Ганичева — основатель и руководитель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита». Более 15 лет помогает бизнесу в решении любых вопросов, связанных с бухучетом и налогами (от консультаций до обязательных аудиторских проверок).

Эксперт в следующих темах:

Аудит: обязательный, инициативный.

Внешнеэкономическая деятельность: импорт, экспорт, валютный контроль.

Выбор налогового режима: УСН, Пантент, НПД и ОСНО.

Налог на профессиональный доход и самозанятость.

Налоговые проверки.

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