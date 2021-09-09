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Новый эксперт в «Клерк.Консультациях» поможет с вопросами ВЭД

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Рубрика Бухгалтерский учет
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В пул экспертов «Клерк.Консультаций» пришел новый эксперт — Людмила Ганичева. Она поможет вам с любыми вопросами по бухучету, налогам, аудиторским проверкам. Но главная специализация — вопросы импорта и экспорта. 

Людмила Ганичева — основатель и руководитель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита». Более 15 лет помогает бизнесу в решении любых вопросов, связанных с бухучетом и налогами (от консультаций до обязательных аудиторских проверок).

Эксперт в следующих темах:

  • Аудит: обязательный, инициативный.
  • Внешнеэкономическая деятельность: импорт, экспорт, валютный контроль.
  • Выбор налогового режима: УСН, Пантент, НПД и ОСНО.
  • Налог на профессиональный доход и самозанятость.
  • Налоговые проверки.

А мы напоминаем, что доступ к «Консультациям» — у подписчиков «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, в сентябре повышение цен.

Список других экспертов можно посмотреть тут. А еще вы можете подробнее узнать о «Консультациях».

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