Налоговики всех стран могут объединиться во всемирную налоговую систему, предсказал Егоров

Глобальная налоговая служба может появиться, если во всем мире будет введен минимальный налог на прибыль крупных корпораций.

Обсуждение всемирной налоговой системы проводились на налоговой сессии Мосфинфорума.

Как сказал глава ФНС Даниил Егоров, при введении такого налога придется создать новую налоговую систему:

«Никуда нам от этого не деться. Но не по политическим веяниям, а исходя из требований глобального администрирования», — считает Егоров.

Как сказал глава ФНС, при ее создании разработчики не смогут проводить эксперименты. Поэтому заранее надо будет оценить все риски и возможность предоставления льгот:

«Антиподом налоговой нейтральности является стимулирующая функция налогов. А если всем везде все одинаково и ставка одинакова — как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?», — задался вопросом Егоров.

Цитаты по «РБК».

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Ну да, мало компаниям нашего налогового законодательства. Так придется еще подстраиваться и под всемирных налоговиков.

А если все будут присылать требования, на которые надо отвечать, когда тогда работать и вести деятельность?