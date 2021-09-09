Маркировка велосипедов перенесена на март 2022 года. А одежду ремесленного производства вообще не надо маркировать

Власти внесли изменения в обязанности компаний по маркировке. Одежду ремесленного производства не надо вообще маркировать. А велосипеды — с 01.03.2022. Раньше планировалось с 01.09.2021.

Информация была опубликована на сайте Правительства.

Маркировка велосипедов

Сначала маркировать велосипеды предлагалось с 1 сентября 2021 года. Но власти отложили введение обязательной маркировки на 1 марта 2022 года.

С марта следующего года надо будет маркировать:

велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные);

велосипедные рамы.

Отмена маркировки одежды ремесленного производства

Одежда, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке.

К ней относятся:

предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.