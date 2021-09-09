Маркировка велосипедов перенесена на март 2022 года. А одежду ремесленного производства вообще не надо маркировать

Власти внесли изменения в обязанности компаний по маркировке. Одежду ремесленного производства не надо вообще маркировать. А велосипеды — с 01.03.2022. Раньше планировалось с 01.09.2021.
Информация была опубликована на сайте Правительства.
Маркировка велосипедов
Сначала маркировать велосипеды предлагалось с 1 сентября 2021 года. Но власти отложили введение обязательной маркировки на 1 марта 2022 года.
С марта следующего года надо будет маркировать:
- велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные);
- велосипедные рамы.
Отмена маркировки одежды ремесленного производства
Одежда, изготовленная ремесленниками, исключена из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке.
К ней относятся:
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
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