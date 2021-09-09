Как бухгалтеру противостоять вечно недовольным клиентам, которые обесценивают его работу? Смотрите запись вебинара

Любой бухгалтер, поработавший в аутсорсинге, расскажет о таком типе клиента — вечно недоволен, платить нормально не хочет, для него бухгалтеры «только отчеты рисуют и кнопки нажимают». Как с таким бороться?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?».

На вебинаре обсуждали:

как это происходит;

в чем может быть причина обесценивания;

как изменить ситуацию; как действовать, исходя из новой картины мира, чтобы получать результат.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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