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Как бухгалтеру противостоять вечно недовольным клиентам, которые обесценивают его работу? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Любой бухгалтер, поработавший в аутсорсинге, расскажет о таком типе клиента — вечно недоволен, платить нормально не хочет, для него бухгалтеры «только отчеты рисуют и кнопки нажимают». Как с таким бороться?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?».

На вебинаре обсуждали:

  • как это происходит;
  • в чем может быть причина обесценивания;
  • как изменить ситуацию; как действовать, исходя из новой картины мира, чтобы получать результат.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

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