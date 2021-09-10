Работодатель может проверять сотрудников на алкотестере. Но только с их согласия

Работодатель не может обязать сотрудников ежедневно проходить тест на наличие алкоголя в организме. Только с их согласия.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатель может проверять сотрудников на алкотестере при одновременном соблюдении следующих условии:
- спецприбор имеет сертификат соответствия;
- есть согласие от работников на медицинское освидетельствование;
То есть заставить сотрудников проходить тест на алкоголь нельзя. Даже если прописать такое условие во внутренних документах.
А у вас в компании работников проверяют на алкотестере?