📃 Авито не выдает чеки при покупке товара. Как минимизировать риски? Ответ эксперта

Многие компании покупают товары по объявлениям на интернет-сервисах. Например, Авито не выдает чеков на покупку. Как подтвердить расходы и поставить на учет товар? Выход: покупаем через ИП и перепродаем компании. Даже если ИП — один из учредителей.
Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:
«Подскажите, как правильно минимизировать риски. Общество иногда покупает товар на Авито у физлиц без документов. Как его принять на учет?
Можно ли купить этот товар у ИП? Т.е. ИП как физлицо купил на Авито и перепродал Обществу. ИП один из учредителей, но в штате общества не числится».
Ответ эксперта Александра Заворина:
«Да, законодательство РФ не запрещает такие сделки, т.е. ООО может покупать у ИП товары и при этом этот ИП может быть участником (учредителем) ООО.
Если участнику принадлежит более 25% с уставном капитале ООО, то ИП и ООО могут считаться взаимозависимыми лицами (подпункт 2 п. 2 ст. 105.1 НК РФ), однако никаких прямых последствий это не несет.
ФНС может контролировать цены между взаимозависимыми лицами, но делает это только, когда имеются следующие условия (ст. 105.14 НК РФ):
- Импорт и экспорт нефти, нефтепродуктов, цветных и драгоценных металлов при годовом доходе от таких сделокболее 60 млн рублей.
- Сделки при годовом доходе от таких сделок более 60 млн рублей.
- Сделки с фирмами, применяющими упрощенку, если годовой доход от таких сделок превысил 1 млрд. рублей.
Это так называемые контролируемые сделки.
Т.е. сам по себе договор купли-продажи товара между ООО и ИП-участником этого же ООО не страшен и ничем не запрещен, лишь бы не было сильного отклонения от средних рыночных цен.
Вывод: да, такой способ получения законных документов для ООО приемлем и имеет весьма низкие риски для привлечения ООО к ответственности».
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