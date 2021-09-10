Бухгалтеры, расскажите нам про СБИС

«Клерк» собирает отзывы о популярном сервисе для бухгалтеров для сдачи отчетности «СБИС» для «Рейтинга компаний».
Со СБИС работали если не все присутствующие тут бухгалтеры, то многие точно. И, что странно, на «Клерке» о нем отзывов пока нет.
В интернете отзывы о сервисе разные. Есть положительные:
Вот еще:
Бывают и недовольные:
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