Бухгалтеры, расскажите нам про СБИС

«Клерк» собирает отзывы о популярном сервисе для бухгалтеров для сдачи отчетности «СБИС» для «Рейтинга компаний».

Со СБИС работали если не все присутствующие тут бухгалтеры, то многие точно. И, что странно, на «Клерке» о нем отзывов пока нет.

В интернете отзывы о сервисе разные. Есть положительные:

Вот еще:

Бывают и недовольные:

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