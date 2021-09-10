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Бухгалтеры, расскажите нам про СБИС

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Клерк» собирает отзывы о популярном сервисе для бухгалтеров для сдачи отчетности «СБИС» для «Рейтинга компаний».

Со СБИС работали если не все присутствующие тут бухгалтеры, то многие точно. И, что странно, на «Клерке» о нем отзывов пока нет.

В интернете отзывы о сервисе разные. Есть положительные:

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Вот еще:

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Бывают и недовольные:

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Друзья, нам нужны ваши отзывы. Пишите скорее.

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