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Спустя 3 года учредитель компании обратился в суд с заявлением о пересмотре судебных актов. И суд пересмотрел дело

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Рубрика Право
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Суд признал возможность пересмотра налогового судебного дела по вновь открывшимся обстоятельствам на основании заявления учредителя налогоплательщика

По итогам выездной проверки налогоплательщику решением налогового органа доначислены недоимки, пени и штрафы. Суды признали эти доначисления законными и обоснованными.

Спустя 3 года учредитель налогоплательщика обратился в суд с заявлением о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, мотивированным отсутствием возможности у эксперта, проводившего почерковедческую экспертизу в рамках выездной налоговой проверки, выполнить почерковедческую экспертизу надлежащим образом за отсутствием оригинальных подписей, поскольку в его распоряжении имелась полученный от ИФНС образец подписи, поставленной при регистрации.

Учредитель также ссылался на то, что на основании судебного акта, принятого по другому делу, он был привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве, при этом именно неправомерные действия налогового органа, нарушения при проведении выездной проверки привели к банкротству налогоплательщика и впоследствии привлечении учредителя к субсидиарной ответственности по долгам налогоплательщика.

Суд первой инстанции не принял и возвратил учредителю его заявление о пересмотре вышеупомянутых судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам исходя, в частности, из того, что учредитель не являлся лицом, участвующим в деле, судебный акт не принят о его правах и обязанностях, как учредителя налогоплательщика, учредитель не отвечает по долгам общества. Следовательно, этот учредитель не может быть отнесен к кругу лиц, обладающих правом на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд апелляционной инстанцией с такой позицией нижестоящего суда не согласился и направил вопрос о принятии заявления учредителя о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом апелляционная инстанция указала, что судом первой инстанции не учтено, что в рамках рассмотрения другого дела учредителя (как уже было сказано выше) привлекли к субсидиарной ответственности по долгам налогоплательщика на основании заявления конкурсного управляющего по п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, При этом, из содержания судебного акта следует, что суд при принятии решения руководствовался, в том числе актом налоговой проверки.

Таким образом, несмотря на то, что в тексте рассматриваемого судебного акта отсутствуют какие-либо выводы в отношении учредителя, однако решение суда по налоговому делу могло привести к наступлению для учредителя негативных последствий, в виде привлечения его к субсидиарной ответственности, в связи с чем учредитель был вправе ставить вопрос о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

(постановление 17 ААС от 19.08.2021 по делу № А50-3777/2017
ООО "Энергостройкомплект")

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