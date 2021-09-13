Пользователям «Личного кабинета» бумажное уведомление на уплату налогов не придет

Если вы подключились к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления по имущественным налогам отображаются в нем и не будут продублированы по почте. Об этом напоминают налоговики.
Исключением являются случаи, когда пользователь «Личного кабинета» направил в инспекцию уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Кроме подключения к «Личному кабинету», могут быть и иные причины неполучения налоговых уведомлений по почте:
- отсутствие суммы налога к уплате в связи с наличием льготы или применением налогового вычета;
- сумма налогов меньше 100 рублей;
- уведомление не доставлено почтой или не получено гражданином в почтовом отделении.
Если гражданин по той или иной причине уведомление не получил, то в этом случае можно обратиться в ближайшую ИФНС, независимо от места своего жительства, или в МФЦ.
Напомним, имущественные налоги физлиц подлежат уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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