Пользователям «Личного кабинета» бумажное уведомление на уплату налогов не придет

Если вы подключились к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления по имущественным налогам отображаются в нем и не будут продублированы по почте. Об этом напоминают налоговики.

Исключением являются случаи, когда пользователь «Личного кабинета» направил в инспекцию уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Кроме подключения к «Личному кабинету», могут быть и иные причины неполучения налоговых уведомлений по почте:

отсутствие суммы налога к уплате в связи с наличием льготы или применением налогового вычета;

сумма налогов меньше 100 рублей;

уведомление не доставлено почтой или не получено гражданином в почтовом отделении.

Если гражданин по той или иной причине уведомление не получил, то в этом случае можно обратиться в ближайшую ИФНС, независимо от места своего жительства, или в МФЦ.

Напомним, имущественные налоги физлиц подлежат уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.