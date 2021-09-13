Власти заставят работодателей индексировать зарплату. Но не всех

Ежегодно не позднее четырех месяцев с момента окончания года коммерческие фирмы должны будут в обязательном порядке индексировать зарплату сотрудников на уровень инфляции.

В Думу внесен законопроект с поправками в статью 134 ТК.

Сейчас в ТК говорится, что индексация проводится в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Однако на практике в фирме может не быть такого нормативного акта и из-за этой формальности зарплата не индексируется.

В проекте оговаривается, что при отсутствии нормативного акта работодателя, индексация все равно проводится на уровень роста потребительских цен в регионе.

При этом в ст. 134 ТК включили условие, что индексировать зарплату надо будет только при условии получения прибыли по итогам года и отсутствия признаков банкротства.

Автор проекта — депутат Виталий Пашин (ЛДПР).