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🏢 Путин распорядился модернизировать сельские отделения «Почты России». И дать им функцию аптек

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Рубрика Экономика России
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Путин дал поручения предусмотреть в бюджете 2022-2024 средства на модернизацию отделений «Почты России» в сельской и труднодоступной местности. Кроме того, почтовым отделениям хотят передать функцию обеспечения людей лекарствами. А еще — чтобы там можно было получать юридически значимые сообщения в электронном виде.

«Правительству [предусмотреть] бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества „Почта России“ в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», — указано в списке поручений.

Кроме того, правительству вместе с «Почтой России» поручается обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, государственных и муниципальных услуг.

Полный перечень поручений — на сайте Кремля.

Вообще, почтовые отделения сейчас больше напоминают бакалейный отдел — там и какие-то продукты, и игрушки, и еще что-то. Вот еще лекарствами обеспечивать будут. А если им еще и алкоголь разрешить продавать? Там очереди, наверное, вообще никогда заканчиваться не будут.

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