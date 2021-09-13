Почему все ринулись покупать бизнесу CRM? Как попробовать CRM платформу бесплатно, если сомневаетесь

Компании все чаще выбирают для бизнеса CRM-системы. Но далеко не все: опрос на «Клерке» показал — многие сомневаются и не хотят тратить деньги, не будучи уверенными в результате. А 13% респондентов вообще не понимают, что означает CRM система. Круто, что некоторые CRM платформы можно попробовать бесплатно — например, CRM ELMA 365.

Что для бизнеса значит CRM-система? Если она у вас есть, это значит, что вы сможете упорядочить работу с клиентами и контролировать как воронку продаж, так и действия сотрудников, участвующих в этой воронке.

А СRM-система у клиента значит, что этот процесс будет происходить и с его стороны тоже.

Теперь о самой ELMA365. Разработчики говорят, что их CRM прекрасно интегрируется с WhatsApp, Telegram, телефонией, в ней есть быстрый внутренний ЭДО (не нужно акты и счета распечатывать и бегать подписывать и печати ставить), есть и внешний документооборот с контрагентами. Как и другие CRM, она дает возможность вести учет клиентов.

Платформа контролирует исполнение договора. Там можно посмотреть аналитику за определенный период, и там же — через внутренние чаты — построить общение между отделами и внутри отделов.

То есть, это электронная рабочая среда, которая при должной настройке и интеграции позволяет сэкономить время сотрудников.

Чтобы попробовать бесплатно, переходите по ссылке.