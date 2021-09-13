Индексацию зарплат силовиков не съест инфляция — Путин распорядился найти средства

Путин дал поручение предусмотреть в бюджете 2022-2024 средства для обеспечения индексации зарплат сотрудников силовых ведомств выше уровня инфляции.
«Правительству при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — сказано в поручении.
По материалам с сайта Кремля.
Кроме того, Путин распорядился найти средства для модернизации сельских отделений «Почты России».
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