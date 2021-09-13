Власти хотят знать все о переписках и звонках с корпоративных сим-карт. Но есть противники такой позиции

Сотовые операторы против того, чтобы передавать в Роскомнадзор информацию по тем людям, которые пользуются корпоративными сим-картами. Они считают, что это относится к тайне связи.

Напоминаем, с 1 июля при регистрации новых корпоративных сим-карт сами работодатели должны передавать информацию о пользователях через Госуслуги.

Те, кто раньше использовал корпоративные карты, должны зарегистрировать корпоративные симки до:

до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;

— сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем; до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Минцифры предложило внести еще некоторые изменения.

Обязанность по регистрации корпоративных сим-карт планируют возложить не только на компании и ИП, но и на сотовых операторов. И обязать передовать информацию о звонках по требование Роскомнадзора.

Если нововведение примут, оно вступит в силу с 1 октября. Тогда, не позднее чем через 70 дней после этого операторы должны предоставить в Роскомнадзор:

паспортные данные корпоративных абонентов,

корпоративных абонентов, информацию о работодателе , номер телефона,

, номер телефона, данные об оборудовании,

«идентификатор в сети подвижной радиотелефонной связи, используемый при оказании услуг связи» (IMSI — уникальный номер сим-карты).

Кроме этого, Роскомнадзор по нововведению сможет запрашивать всю информацию о звонках или передаче данных и расположении ближайших базовых станций при оказании услуг.

Свое мнение высказало ПАО «МТС»:

«Полагаем важным обратить внимание и на правовую неопределенность <...>. Так, статьей 23 Конституции РФ закреплено право каждого на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, там же в ч. 2 закреплена возможность ограничения этих прав исключительно по решению суда. Статьей 63 Закона о связи гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, там же в ч. 2 закреплена обязанность оператора связи обеспечить соблюдение тайны связи.

В то же время, требования, установленные 319-ФЗ и предусмотренные в Проекте, предполагают обязанность оператора связи предоставлять Роскомнадзору абонентские сведения, составляющие <...> тайну связи без судебного решения. <...> Иное означало бы несоблюдение требования статьи 23 (часть 2) Конституции Российской̆ Федерации о возможности ограничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного решения»«.

В заключении ПАО «МТС» отметил, что такое нововведение может привести к уголовной ответственности операторов связи:

Риск нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ) возникает у сотрудников операторов связи по причине наличия в Законе «О связи» противоречащих друг другу обязанностей«.

Также свое мнение высказали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). И оно аналогично мнению ПАО «МТС» о тайне:

«Проектом предполагается передача в информационную систему мониторинга персональных данных обо всех пользователях подвижной радиотелефонной связи. Учитывая уровень проникновения подвижной радиотелефонной связи среди населения, это фактически все дееспособные граждане Российской Федерации.

Кроме того, часть передаваемых данных относится к тайне связи».

Как отметили в РСПП, такая обязанность «должна утверждаться на уровне Правительства Российской Федерации».

А как вы относитесь к тому, чтобы не только работодатели, но и ведомства могли прослушивать корпоративные номера без судебного решения?