📠 До 1 сентября компаниям надо зарегистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

Компании и ИП, которые используют сим-карты в устройствах, например, в онлайн-ККТ или модеме, надо зарегистрировать их на Госуслугах. Это надо сделать до 1 сентября.

Напоминаем: регистрировать корпоративные номер начали с 1 июня 2021 года. Но для тех компаний, у которых уже были рабочие сим-карты, сделали отсрочку: до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;

— сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем; до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Выбираем раздел «В технических устройствах».

Для регистрации сим-карт, которые находятся в каком-либо устройстве, вносится следующая информация:

корпоративный номер;

адрес месторасположения тех. устройства;

название оператора связи.