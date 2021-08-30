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📠 До 1 сентября компаниям надо зарегистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

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Рубрика Свой бизнес
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Компании и ИП, которые используют сим-карты в устройствах, например, в онлайн-ККТ или модеме, надо зарегистрировать их на Госуслугах. Это надо сделать до 1 сентября.

Напоминаем: регистрировать корпоративные номер начали с 1 июня 2021 года. Но для тех компаний, у которых уже были рабочие сим-карты, сделали отсрочку:

  • до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;
  • до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Выбираем раздел «В технических устройствах».

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Для регистрации сим-карт, которые находятся в каком-либо устройстве, вносится следующая информация:

  • корпоративный номер;
  • адрес месторасположения тех. устройства;
  • название оператора связи.

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Подробнее об обязанности по регистрации корпоративных сим-карт — тут.

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Как полиция проверяет ваш бизнес? Спецкурс от юриста