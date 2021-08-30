📠 До 1 сентября компаниям надо зарегистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

Компании и ИП, которые используют сим-карты в устройствах, например, в онлайн-ККТ или модеме, надо зарегистрировать их на Госуслугах. Это надо сделать до 1 сентября.
Напоминаем: регистрировать корпоративные номер начали с 1 июня 2021 года. Но для тех компаний, у которых уже были рабочие сим-карты, сделали отсрочку:
- до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;
- до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.
Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.
Выбираем раздел «В технических устройствах».
Для регистрации сим-карт, которые находятся в каком-либо устройстве, вносится следующая информация:
- корпоративный номер;
- адрес месторасположения тех. устройства;
- название оператора связи.
Подробнее об обязанности по регистрации корпоративных сим-карт — тут.