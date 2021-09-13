📄 Договоры с зарубежными контрагентами надо составлять на бумаге. ЭДО и сканкопии неравнозначны оригиналам

Электронный документооборот в ВЭД пока не налажен. Да и по законодательству предусмотрено, что договоры должны быть подписаны на бумаге лично. И при возникновении спорных ситуаций потребуют именно оригиналы.
А вот инвойсы можно направлять по электронке. Главное — прописать это в договоре.
Инвойс — это документ на оплату товаров и услуг, аналогичный счету на оплату.
Вопрос был задан в «Клерк.Консультации»:
«ВЭД. Обязательно ли наличие оригиналов договоров с иностранными контрагентами и инвойсов? Можно ли обойтись сканкопиями, переданными по электронной почте?»
Ответил эксперт Людмила Ганичева:
«К первичным документам в сфере ВЭД применяются такие же правила, как и ко всем остальным: Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (пункт 5 статьи 9 Закона N 402-ФЗ).
Письмо Минфина от 02.10.2020 N 03-03-06/1/86376 указывает на то, что: „Для целей главы 25 НК все расходы должны соответствовать общим требованиям, установленным в пункте 1 статьи 252 НК: обоснованность, документальная подтвержденность, связь с деятельностью, направленной на получение дохода“. ЭДО с иностранными контрагентами ещё не налажен.
Поэтому рекомендую обмениваться оригиналами внешнеэкономических контрактов. А в самом контракте уже можно прописать юридическую силу сканов инвойсов, направленных по электронной почте».
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