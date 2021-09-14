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💉Придётся давать три выходных привитым?

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Работникам, прошедшим вакцинацию против ковида, надо давать три выходных дня. Это может послужить стимулом для решивших привиться.

Такое предложение было направлено директором Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максимом Петуниным на имя министра труда Антона Котякова.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — сказано в письме.

Действующее законодательство не обязывает работодателей давать отгулы за прививку от ковида.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета».

Цитаты по «РИА Новости».

Как оформить день вакцинации — читать тут.

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