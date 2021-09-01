Как оформить день вакцинации

Главные санитарные врачи вводят обязательную вакцинацию во всё большем количестве регионов для работников «контактных» сфер деятельности. Кто-то уже вакцинировался, а кто-то только планирует вакцинацию. Нужно ли отпускать добровольцев на прививку в рабочий день, как лучше учесть и оплатить вакцинацию?

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность работодателя предоставлять дополнительный день отдыха при вакцинации даже в период пандемии. Сейчас такую норму вводят отдельные регионы (Указ губернатора Магаданской области от 11.06.2021 № 114-у «О мерах по созданию условий для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Но работодатели вправе самостоятельно урегулировать этот вопрос в локальных нормативных актах или по договорённости с конкретным работником. Итак, какие бонусы можно ввести для тех, кто готов вакцинироваться.

Вариант 1

Введите дни дополнительного оплачиваемого отпуска для вакцинации. Это нужно сделать в локальном нормативном акте или коллективном договоре (ст. 41, 116 ТК РФ). Оплатить такой отпуск нужно будет в общем порядке исходя из среднего заработка сотрудника (ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения, утв. Постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Учтите, что оплату такого дополнительного отпуска не получится учесть в расходах по прибыли или для УСН. В расходах, связанных с производством и реализацией, можно учесть только страховые взносы с отпускных за дни вакцинации (подп.1 п.1 ст.264 НК РФ).

Дополнительный отпуск отметьте в табеле учёта рабочего времени кодами ОД или 10, чтобы было видно, что это оплачиваемый отпуск сверх основного.

Вариант 2

Установите дополнительный оплачиваемый выходной день для вакцинации. Можно издать приказ руководителя, который установит:

выходной в конкретный день на выбор сотрудника по согласованию с руководством;

порядок оплаты такого дня.

Сотрудников нужно ознакомить с таким приказом под роспись.

В табеле предоставление дополнительного выходного дня отметьте кодами ОВ или 27.

Оплату такого дня также нельзя списать в расходы для налогообложения. А вот страховые взносы с этой суммы — пожалуйста.

Вариант 3

Проведите вакцинацию по месту работы. Чтобы оплату работы прививочной компании включить в прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией:

издайте приказ о проведении вакцинации на рабочих местах с указанием основания и сроков вакцинации;

составьте список сотрудников, давших согласие на прививку;

получите от медиков составляемые ими документы по проведённой вакцинации.

Если прописать необходимость антиковидной вакцинации сотрудников в локальных нормативных актах или в коллективном договоре, то можно провести затраты на прививки как расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп.7 п.1 264 НК РФ). А если вакцинация входит в программы ДМС ваших сотрудников, то затраты можно списать как расходы на оплату труда, но в размере не более 6% от суммы расходов на оплату труда (п.16 ст. 255 НК РФ). Кстати у упрощенцев расходы на вакцинацию можно учесть как расходы на оплату труда, только если вакцинация включена в ДМС-программу (подп. 6 п. 1 ст. 346.16, п.16 ст. 255 НК РФ).

Если вы не хотите использовать ни один из предложенных вариантов, можно договориться с работником индивидуально. Например, для использования им для вакцинации:

дней очередного оплачиваемого отпуска, оплатить который нужно будет в общем порядке;

дополнительных дней отдыха, полученных, предположим, за работу в выходной день. Напомним, такой «заработанный» день отдыха учитывается как отработанный и не уменьшает оплату по итогу месяца, в котором он предоставлен;

дней отпуска за свой счёт.

В любом случае имейте ввиду такие значимые моменты:

при любом из предложенных вариантов учтите то обстоятельство, что после вакцинации у ваших работников могут быть болезненные состояния, температура, слабость. Поэтому, некоторые регионы предписывают работодателям давать день отдыха с сохранением среднего заработка, следующий за днём принятия каждого из компонентов вакцины.

Если в вашем регионе такой нормы нет, то разумно договариваться об отпуске или назначить выходной для вакцинации в компании на рабочий день, предшествующий выходным. Допустим, если у вас обычная пятидневка, то объявите выходной или проведите вакцинацию на работе в пятницу. Субботы и воскресенья работнику должно хватить на восстановление. А если у вас сменщик, то пусть берёт отпуск для вакцинации в крайний рабочий день перед своими выходными по графику;

освобождая сотрудников в рабочие дни от работы для вакцинации вариантами 1 или 2, вы вправе требовать у них подтверждение её проведения. Они должны явиться на работу с сертификатом (справкой), который выдают медики при первой же прививке. Вы даёте целевой отпуск или выходной, поэтому, если прививку работник не сделал без уважительной причины и на работу в запланированный для неё день не явился, вы вправе не оплачивать такой день и применить к сотруднику дисциплинарное взыскание за прогул.

Интересно, что некоторые работодатели решили стимулировать у себя вакцинацию, выплачивая привившимся работникам премию. Неплохой вариант. Ведь доплачивают же некоторые за здоровый образ жизни, например, за занятия спортом или отказ от курения. Прописать антиковидную премию можно в локальном нормативном акте или выдать по приказу руководителя. Если вы внесёте такую выплату в локальный нормативный акт, её можно будет включить в расходы для целей налогообложения. Но не забывайте о том, что страховые взносы с неё придется начислить в любом случае.

Кстати, Роструд в своих рекомендациях тоже поддерживает такие идеи стимулирования сотрудников привиться, как премии и дополнительные оплачиваемые выходные, в том числе и после вакцинации.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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