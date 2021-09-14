По водительским правам можно будет обменивать валюту и получать кредиты

По водительским правам можно будет получать ряд услуг в банках. В их числе валютно-обменные операции до 100 тыс. руб. и потребкредиты до 15 тыс. руб. Сам закон в силу вступит в середине 2022 года, если его успеют принять к концу это года.

Об этом сообщил депутат ГД Анатолий Аксаков. По его словам, есть шанс, что проект до конца года будет окончательно согласован и принят. А вступить в силу он должен через полгода после подписания.

Суть изменений: упрощенная идентификация клиента в банке по водительскому удостоверению в дополнение к паспортным данным. При этом, сам паспорт с собой можно будет не носить.

В Минэкономразвития (разработчик проекта) уточнили, что сейчас дополнительно к паспорту при упрощенной идентификации используют СНИЛС и ИНН.

«При этом законодательством строго ограничен перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация клиента. В этой связи Минэкономразвития России считает безопасным использовать водительские права при проведении упрощенной идентификации клиентов», — сказали в министерстве.

Цитата по « Известиям ».

Перечень финансовых услуг, которые можно будет получить по упрощенной идентификации, будет таким же, как и сейчас: