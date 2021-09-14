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Компенсацию за дорогостоящие лекарства могут получить наследники

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Рубрика Общество. Люди. События
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Денежная компенсация за покупку лекарств, которые государство предоставляет бесплатно, должна переходить по наследству, указал Верховный суд.

Жительница Волгоградской области обратилась в суд с иском о компенсации расходов на дорогостоящий препарат, который пришлось купить мужу, страдающему онкологическим заболеванием. Местный комитет здравоохранения из-за отсутствия средств закупок этого препарата не производил, хотя обязан был выдавать его бесплатно.

Муж у нее в итоге умер, а она решила компенсировать затраты на покупку. Однако суд ей отказал, посчитав, что право на компенсацию по наследству передавать нельзя.

Точку в деле поставил ВС:

«Одним из принципов охраны здоровья в РФ является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями.

В числе таких гарантий — бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими заболеваниями (социально значимыми заболеваниями), за счёт соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата», — напомнил суд.

Невыполнение таких обязательств — лишение людей права на охрану здоровья. А знасит они могут заявить о возмещении убытков.

«Данное имущественное право, не реализованное при жизни по объективным причинам из-за тяжёлой болезни..., убытки подлежат взысканию в пользу его супруги и несовершеннолетнего сына как правопреемников умершего», — отмечается в определении суда.

В итоге суд обязал местный комитет здравоохранения выплатить вдове 400 тысяч рублей.

Цитаты по «РИА Новости».

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