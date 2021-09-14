Налоговики имеют право запрашивать документы по конкретной сделке. Даже вне рамок проверки

Налоговый орган может запросить у компании документы не только в ходе проверки, но и вне рамок проверки. Речь идет о документах по конкретной сделке.
Такое право (в случае необоснованной необходимости) прописано в п.2 статьи 93.1 НК.
Истребование документов в соответствии с пунктом 2 статьи 93.1 НК вне рамок налоговых проверок является самостоятельным мероприятием налогового контроля, которое проводится обособленно от выездной налоговой проверки.
Об этом сообщает ФНС в письме № СД-4-2/12530@ от 03.09.2021.
В документе сделан следующий вывод:
предположение налогоплательщика о неправомерности действий территориального налогового органа в части истребования в рамках 93.1 НК документов ошибочно, поскольку законодательство о налогах не ограничивает истребование документов (по конкретным сделкам вне рамок налоговых проверок.