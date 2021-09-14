Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как бухгалтеру-аутсорсеру заставить клиента вовремя платить

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
Версия для печати

Когда клиент считает, что платить бухгалтеру вовремя — это ниже его достоинства, есть несколько действенных способов. Самый частый — «нет оплаты — нет отчетности». Но все это обязательно нужно прописать в договоре.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, а у меня вопрос по тем, у кого всегда просрочки, как с ними справляетесь? Вечно об оплате напоминать уже достало!

Сегодня написала, что также халатно отнесусь к срокам отчётности и не отправлю СЗВ-М, мне в ответ, мол к чему претензии, оплата есть и ладно.

Почему я все сроки должна соблюсти, а клиент думает, что просрочка на день-два это норма?! Как боретесь? Отказываться не хочу пока, просрочками отчётов пугаю, но штрафов ждать тоже желанием не горю У кого реальная практика неотправки отчётов и как вы это зафиксировали в договоре».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?».

В комментариях советуют взыскивать пени:

«Взыскивайте пени. Поймёт, может быть. Приостанавливать обслуживание — ну так делать потом все равно вам эту работу, а как срочно заплатить поставщику он найдёт. Остальное пока петух не клюнет его не волнует. Это я имею в виду про текущую типа первички, а вот отчеты я бы тоже не отправляла. Но это все надо прописывать в договоре изначально».

На вопрос автора, как это на практике взыскивать, предлагают через суд. Автор пишет, что клиенты со своими контрагентами через суд взыскивают и не платят, поскольку денег нет, а тут еще и риск, что клиенты уйдут.

А кто-то только по предоплате стали работать:

«Перешли на систему предоплаты. Жёстко, до 5 числа текущего месяца. Зафиксировали в договоре. Нет аванса — нет отчетов».

На вопрос автора, согласятся ли клиенты подписывать изменения в договор, пишут:

«Клиенты спокойно перешли на такой режим. Один брыканул, потом после 1 квартала назад запросился, мы ему цену подняли, вернулся на новых условиях с новым ценником».

А у кого-то отношения с клиентами хорошие. Но если отказываются платить при наличии денег — прекращаются услуги до оплаты:

«Обычно у меня человеческие отношения с клиентами, и если я знаю, что чел ждет денег — я подожду вместе с ним. Но если чел начал на меня откровенно забивать — это уже „звоночек“.

Т.е я вижу, что деньги есть, но покупка чего-то „важного“ важнее обязательных платежей (налоги те же, оплата услуг любимому бухгалтеру) — я предупреждаю, потом ставлю на „стоп“. Письменно. Что услуги продолжатся после погашения задолженности. Задолженность погашена — ок, продолжаем. Отчет пропустил? Ну дык... Оплачивать надо было.

Практика показала, что если перестали платить за бухгалтерию — значит перестали ее ценить. Значит, либо нашли „дешевле“ и под любым предлогом будут саботировать оплату, придумывая „косяки“, либо решили, что это услуга бесплатная, как ночной холодильник с колбасой.

Поэтому — либо напоминаем, что бухгалтерия — это защита его бизнеса от проверок, штрафов и прочих заморочек, либо нафих с пляжа».

Вообще, большинство придерживаются идеи «нет оплаты — нет услуги». Даже если срочно надо:

«Знаете, как индусы работают!? Нет денег — нет отчетности, нет обработки первички. Далее, включается другой прайс за решение проблем прошлых периодов, когда не было денег. Оплачиваются сперва все долги и работа, потом что-то предоставляется, за что оплатили. Все претензии ФНС — за счет клиента».

А вот еще один вариант. Вернее, два:

«Вижу 2 пути:

  1. Заключите договор с эквайринговой компанией. И снимайте за ваши услуги деньги с бизнес-карты директора (разумеется, с бизнес-карты, привязанной к счёту юрлица, не к личной его карте, как физлица). Можно настроить ежемесячное списание фиксированной суммы в конкретное число месяца.
  2. Договор с плохо платящим клиентом перезаключите у нотариуса. В этом случае Вы сможете при неоплате в срок пойти ещё раз к нотариусу, получить от него исполнительный документ, с ним пойти в банк плательщика (не в свой) и он (банк) перечислит Вам деньги с расчётного счёта клиента без того, что клиент должен в своём банк-клиенте что-либо нажимать или подтверждать.

Разумеется, и эквайринговой компании надо платить, и нотариус не бесплатно работает. Но зато у вас будет удовольствие — плохо платящему клиенту можно будет не звонить и не выцыганивать оплату. Первый путь целесообразен, когда суммы небольшие. Второй — когда большие».

Коллеги, а какие еще варианты можете предложить? Пишите в комментариях.

Подборка полезных мероприятий

Разместить