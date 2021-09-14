Как бухгалтеру-аутсорсеру заставить клиента вовремя платить

Когда клиент считает, что платить бухгалтеру вовремя — это ниже его достоинства, есть несколько действенных способов. Самый частый — «нет оплаты — нет отчетности». Но все это обязательно нужно прописать в договоре.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, а у меня вопрос по тем, у кого всегда просрочки, как с ними справляетесь? Вечно об оплате напоминать уже достало!

Сегодня написала, что также халатно отнесусь к срокам отчётности и не отправлю СЗВ-М, мне в ответ, мол к чему претензии, оплата есть и ладно.

Почему я все сроки должна соблюсти, а клиент думает, что просрочка на день-два это норма?! Как боретесь? Отказываться не хочу пока, просрочками отчётов пугаю, но штрафов ждать тоже желанием не горю У кого реальная практика неотправки отчётов и как вы это зафиксировали в договоре».

В комментариях советуют взыскивать пени:

«Взыскивайте пени. Поймёт, может быть. Приостанавливать обслуживание — ну так делать потом все равно вам эту работу, а как срочно заплатить поставщику он найдёт. Остальное пока петух не клюнет его не волнует. Это я имею в виду про текущую типа первички, а вот отчеты я бы тоже не отправляла. Но это все надо прописывать в договоре изначально».

На вопрос автора, как это на практике взыскивать, предлагают через суд. Автор пишет, что клиенты со своими контрагентами через суд взыскивают и не платят, поскольку денег нет, а тут еще и риск, что клиенты уйдут.

А кто-то только по предоплате стали работать:

«Перешли на систему предоплаты. Жёстко, до 5 числа текущего месяца. Зафиксировали в договоре. Нет аванса — нет отчетов».

На вопрос автора, согласятся ли клиенты подписывать изменения в договор, пишут:

«Клиенты спокойно перешли на такой режим. Один брыканул, потом после 1 квартала назад запросился, мы ему цену подняли, вернулся на новых условиях с новым ценником».

А у кого-то отношения с клиентами хорошие. Но если отказываются платить при наличии денег — прекращаются услуги до оплаты:

«Обычно у меня человеческие отношения с клиентами, и если я знаю, что чел ждет денег — я подожду вместе с ним. Но если чел начал на меня откровенно забивать — это уже „звоночек“.

Т.е я вижу, что деньги есть, но покупка чего-то „важного“ важнее обязательных платежей (налоги те же, оплата услуг любимому бухгалтеру) — я предупреждаю, потом ставлю на „стоп“. Письменно. Что услуги продолжатся после погашения задолженности. Задолженность погашена — ок, продолжаем. Отчет пропустил? Ну дык... Оплачивать надо было.

Практика показала, что если перестали платить за бухгалтерию — значит перестали ее ценить. Значит, либо нашли „дешевле“ и под любым предлогом будут саботировать оплату, придумывая „косяки“, либо решили, что это услуга бесплатная, как ночной холодильник с колбасой.

Поэтому — либо напоминаем, что бухгалтерия — это защита его бизнеса от проверок, штрафов и прочих заморочек, либо нафих с пляжа».

Вообще, большинство придерживаются идеи «нет оплаты — нет услуги». Даже если срочно надо:

«Знаете, как индусы работают!? Нет денег — нет отчетности, нет обработки первички. Далее, включается другой прайс за решение проблем прошлых периодов, когда не было денег. Оплачиваются сперва все долги и работа, потом что-то предоставляется, за что оплатили. Все претензии ФНС — за счет клиента».

А вот еще один вариант. Вернее, два:

«Вижу 2 пути:

Заключите договор с эквайринговой компанией. И снимайте за ваши услуги деньги с бизнес-карты директора (разумеется, с бизнес-карты, привязанной к счёту юрлица, не к личной его карте, как физлица). Можно настроить ежемесячное списание фиксированной суммы в конкретное число месяца. Договор с плохо платящим клиентом перезаключите у нотариуса. В этом случае Вы сможете при неоплате в срок пойти ещё раз к нотариусу, получить от него исполнительный документ, с ним пойти в банк плательщика (не в свой) и он (банк) перечислит Вам деньги с расчётного счёта клиента без того, что клиент должен в своём банк-клиенте что-либо нажимать или подтверждать.

Разумеется, и эквайринговой компании надо платить, и нотариус не бесплатно работает. Но зато у вас будет удовольствие — плохо платящему клиенту можно будет не звонить и не выцыганивать оплату. Первый путь целесообразен, когда суммы небольшие. Второй — когда большие».

Коллеги, а какие еще варианты можете предложить? Пишите в комментариях.