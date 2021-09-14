Подать работодателю заявление на возврат НДФЛ можно по электронке

Налоговым кодексом не установлены способы представления налоговому агенту заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ.
Таким образом работодатель вправе самостоятельно определить способы представления своими работниками заявления на возврат излишне удержанного НДФЛ (в том числе в электронном виде).
Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-11/12811@ от 09.09.2021.
В документе отмечается, что по закону № 63-ФЗ (об электронной подписи) информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным бумажному.
Напомним, заявление на возврат НДФЛ потребуется, например, если обратиться за имущественным вычетом не с начала года. Тогда работодатель должен предоставить вычет с начала года, а ранее удержанный налог вернуть по заявлению.