Налоги за несовершеннолетних должны платить родители

Если в собственности у детей в возрасте 18 лет есть недвижимость, то обязанность по уплате налогов за них переходит к их законным или уполномоченным представителям. То есть к родителям, усыновителям, опекунам и попечителям.

Такое мнение высказала ФНС в сентябрьском письме.

Родители как законные представители несовершеннолетних, у которых в собственности есть недвижимость, имеют право распоряжаться имуществом своих детей. А также на них возложена обязанность по уплате налог за такую недвижимость.

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Как отметили налоговики, по ст. 401 НК собственником имущества может быть любой налогоплательщик независимо от возраста.

Распоряжаться своим имуществом или участвовать в отношениях по налогам и сборам несовершеннолетние могут только через законного или уполномоченного представителя.