Налоги за несовершеннолетних должны платить родители

Если в собственности у детей в возрасте 18 лет есть недвижимость, то обязанность по уплате налогов за них переходит к их законным или уполномоченным представителям. То есть к родителям, усыновителям, опекунам и попечителям.
Такое мнение высказала ФНС в сентябрьском письме.
Родители как законные представители несовершеннолетних, у которых в собственности есть недвижимость, имеют право распоряжаться имуществом своих детей. А также на них возложена обязанность по уплате налог за такую недвижимость.
Как отметили налоговики, по ст. 401 НК собственником имущества может быть любой налогоплательщик независимо от возраста.
Распоряжаться своим имуществом или участвовать в отношениях по налогам и сборам несовершеннолетние могут только через законного или уполномоченного представителя.
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