Чтобы при обязательном аудите не произошло проблем с внутренним контролем, его должны проводить лица, которые подчиняются только руководителю ООО или учредителям.

В противном случае — конфликт интересов и невозможность адекватно оценить работу компании.

В «Клерк.Консультациях» задали вопрос в отношении системы внутреннего контроля:

«Добрый день! В компании внутренний контроль осуществляет коммерческий директор и начальник службы безопасности, внутренние ЛНА имеются.

При обязательном аудите, проверяющие утверждают, что это — не правильно, по их мнению корпоративный (внутренний) контроль могут осуществлять только участники общества на основании протокола собрания. Проясните, пожалуйста, как правильно организовать внутренний контроль в компании?».

Ответил эксперт Александр Заворин:

«Что у Вас за организационно-правовая форма (ОПФ) бизнеса? Почему Вы подлежите обязательному аудиту? Если говорить об ООО и участниках, то они могут организовать внутренний контроль с помощью ревизора или ревизионной комиссии, это нужно чтобы было зафиксировано было в уставе ООО.

Мне кажется, что если говорить об организации ревизионной службы или внутреннего аудита (т.е. СВК — системы внутреннего контроля), то нельзя чтобы они подчинялись заинтересованным лицам.

Коммерческий директор и/или начальник службы безопасности заинтересованы, они не могут объективно сами себя проверять. Да и у них редко когда есть бухгалтерское и/или аудиторское образование.

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Обычно ревизором или внутренним аудитором назначают лицо, имеющее соответствующие образование (бухучет и аудит, юриспруденция) и ревизор подчиняется только руководителю ООО непосредственно или участникам общества.

При проведении проверок СВК может проверять и правильность организации продаж, структуры управления, в том числе безопасности, т.е. она не должна подчиняться проверяемым субъектам.

Есть и международный стандарт аудита МСА 610, которыми регламентированы вопросы внутреннего контроля, т.е. в этом документе указываются способы и процедуры внешнего аудитора, с помощью которого оцениваются СВК. Среди критериев: отсутствие потенциального конфликта интересов СВК и наличие профильного образования/квалификации. МСА это то, к чему стремится РФ в области бухучета и аудита.

При проведении любого аудита, даже обязательного, в программу аудита первым пунктом включается вопрос об эффективности организации СВК. Если она низкая, то аудитор не доверяет этим данным и проводит все процедуры сам.

Именно поэтому вам выгодно повышать эффективность организации СВК. Конечно, аудитор вам об этом написал, но это не смертельно, можно быстро создать нужную структуру, чтобы это вошло как исправление.

Вы можете попросить аудиторов помочь Вам организовать все быстро, это сопутствующие услуги у них обычно».