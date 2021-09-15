С 1 октября в Санкт-Петербурге на 460 рублей вырастет минимальная зарплата

В Санкт-Петербурге установили новый размер минимальной зарплаты. С 1 октября 2021 года он составит 19 650 рублей.

При этом тарифная ставка рабочего (работника) 1 разряда, оклад (должностной оклад) работника не должны быть менее 14 300 рублей.

Такие показатели содержатся в Региональном соглашение о МЗП на 2021 год, которое было подписано 30 апреля 2021 года Правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским Союзом промышленников и предпринимателей и Ленинградской Федерацией профсоюзов.

Напомним, сейчас минималка в Спб — 19 190 рублей. То есть увеличение составит 460 рублей.