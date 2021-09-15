Возмещение НДС: как минимизировать риски уголовки. Бесплатный вебинар 20 сентября

Возмещение НДС — один из самых популярных способов оптимизации налогов. Но где та тонкая грань, когда вполне законные действия бизнеса могут вызвать подозрения у налоговой?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования». Он пройдет 20 сентября, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- доказательства, которые нужно собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности: разбор реальных дел;
- сколько денежных средств нужно будет вернуть государству;
- аргументы, которые позволят добиться оправдательного приговора.
Спикер — Дарья Козырева, юрист АБ «Князев и партнеры».
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