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Возмещение НДС: как минимизировать риски уголовки. Бесплатный вебинар 20 сентября

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Рубрика НДС
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Возмещение НДС — один из самых популярных способов оптимизации налогов. Но где та тонкая грань, когда вполне законные действия бизнеса могут вызвать подозрения у налоговой?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Возмещение НДС: погашение ущерба и защита от уголовного преследования». Он пройдет 20 сентября, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре обсудим:

  • доказательства, которые нужно собрать следователю, чтобы привлечь главбуха и гендира к ответственности: разбор реальных дел;
  • сколько денежных средств нужно будет вернуть государству;
  • аргументы, которые позволят добиться оправдательного приговора.

Спикер — Дарья Козырева, юрист АБ «Князев и партнеры».

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