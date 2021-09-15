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Налоговики привели полицию во время проверки, как защититься? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Налоговые проверки
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Тенденция последних лет показывает, что более трети выездных налоговых проверок проходит с участием полиции. Чего от сотрудников полиции можно ожидать в ходе проверки, какими правами они обладают?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Как защититься во время совместных проверок полиции и налоговиков».

О чем говорили на вебинаре:

  • Полномочия сотрудников полиции при ВНП, на что действительно имеют право?
  • Запросы из правоохранительных органов. В каких случаях не стоит отвечать на запрос ОЭБиПК?
  • Налоговая уехала, а правоохранители остались. Роль ОРМ в сборе информации.

Спикер — Дарья Шульгина, адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС». Юридический стаж — 7 лет. Стаж работы в следственных органах — 5 лет.

В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.

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