Кто работал с сервисом «Консоль.Про»? Оставляйте отзывы на «Клерке»

«Клерку» нужны ваши отзывы о системе по управлению персоналом «Консоль.Про». Расскажите, какое место она должна занять в «Рейтинге компаний».

Система «Консоль.Про» помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатников.

Мы упоминали ее на «Клерке», когда рассказывали о сервисах по работе с самозанятыми. Из числа больших плюсов — удобство для исполнителей: только обратишься, тебя и самозанятым зарегистрируют, и к системе подключат, и ЭЦП выдадут, и заодно подходящий договор сформируют.

Кроме того, система очень гибкая и интегрируется с другими IT-сервисами.