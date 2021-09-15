Кто работал с сервисом «Консоль.Про»? Оставляйте отзывы на «Клерке»

«Клерку» нужны ваши отзывы о системе по управлению персоналом «Консоль.Про». Расскажите, какое место она должна занять в «Рейтинге компаний».
Система «Консоль.Про» помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатников.
Мы упоминали ее на «Клерке», когда рассказывали о сервисах по работе с самозанятыми. Из числа больших плюсов — удобство для исполнителей: только обратишься, тебя и самозанятым зарегистрируют, и к системе подключат, и ЭЦП выдадут, и заодно подходящий договор сформируют.
Кроме того, система очень гибкая и интегрируется с другими IT-сервисами.
Разработчики «Консоли» — молодая и перспективная компания: на «Клерке» пока нет о ней отзывов, но у вас есть прекрасный шанс быть первыми.