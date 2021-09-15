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Кто работал с сервисом «Консоль.Про»? Оставляйте отзывы на «Клерке»

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Рубрика Бухгалтерские программы
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«Клерку» нужны ваши отзывы о системе по управлению персоналом «Консоль.Про». Расскажите, какое место она должна занять в «Рейтинге компаний».

Система «Консоль.Про» помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатников.

Мы упоминали ее на «Клерке», когда рассказывали о сервисах по работе с самозанятыми. Из числа больших плюсов — удобство для исполнителей: только обратишься, тебя и самозанятым зарегистрируют, и к системе подключат, и ЭЦП выдадут, и заодно подходящий договор сформируют.

Кроме того, система очень гибкая и интегрируется с другими IT-сервисами.

Разработчики «Консоли» — молодая и перспективная компания: на «Клерке» пока нет о ней отзывов, но у вас есть прекрасный шанс быть первыми.

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