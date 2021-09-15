💉 Налоговикам продолжают угрожать отстранением из-за вакцинации

В Красноярском крае налоговая начала выдавать уведомление непривитым сотрудникам о необходимости вакцинации. Иначе — отстранение.

Об этом написали в одной из групп ВК.

Некоторые комментаторы отметили, что давно пора так поступать. Но многие с эти не согласились.

А кто-то поинтересовался:

«Очень интересно, прямо реально отстранят? Народу не хватает, они ерундой маются. У нас из отдела 4 человека с начала года ушло, новеньких не берут, хотя люди просятся. Нагрузка растет с большой скоростью, зп не прибавляют».

Как правильно заметили, при написании таких постов надо бы еще и налоговую указывать:

«Вы хоть регион бы указали. Тут по Москве то в каждой инспекции своя политика».

На что им ответили, что это Красноярский край.

Но никто из участников группы не подтвердил такую информацию.

Интересно, а, правда, до сих пор отстраняют от работы из-за отсутствия прививки?

Как у вас в компании обстоят с этим дела?