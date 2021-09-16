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Люди без прописки могут встать на учет в любую налоговую инспекцию

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Чтобы получить ИНН, если нет регистрации по месту жительства (пребывания) в РФ, человеку придется заполнить заявление.

Обычно физлиц ставят на учет в ИФНС с присвоением ИНН по месту их жительства, принадлежащих им недвижимости или транспортных средств.

Если же ничего этого у человека нет, то постановка его на учет осуществляется на основании заявления. Подать его можно в любую ИФНС по выбору человека.

Форма заявления (2-2-учет) утверждена приказом ФНС от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@.

Заявление может быть представлено в любой налоговый орган, осуществляющий работу с физлицами, лично (или представителем), через МФЦ, почтой заказным письмом.

В письме № КВ-3-14/6138@ от 10.09.2021ФНС пояснила особенности заполнения такого заявления:

в поле «Адрес в РФ», состоящем из одного знакоместа, проставляется цифра «3» — отсутствует место жительства (место пребывания — при отсутствии места жительства), и адрес не заполняется.

При подаче заявления надо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Если оно направлено почтой копия паспорта должна быть заверена нотариально.

Постановка на учет с присвоением ИНН и выдача свидетельства осуществляется налоговым органом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления.

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