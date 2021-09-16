Как заставить продавца расписать подробно товары в накладной? Ответ эксперта

Поставщик не расписал в накладной товары подробно? Пишите, что что-то не поступило, обнаружена недостача. Контрагент сразу пришлет опись или другой документ.

Вопрос был задан в разделе «Клерк.Консультации»:

«Организация приобретала мебель на 200000: столы стулья. В накладной от поставщика указано „Предметы мебели (рабочая группа)“ — 1 шт. Как правильно принять на учет, чтобы сразу списать в расходы как материалы, а не учитывать в составе ОС?».

Ответил эксперт Сергей Верещагин:

«С вероятностью 99,99% при поступлении этого набора мебели поставщик, кроме накладной, передал покупателю и опись (спецификацию и пр.), где было указано как количество переданной мебели, так и её цена.

Эту спецификацию можно признать частью первичного учетного документа (накладной) и на её основании оприходовать действительно поступившее количество приобретенных средств труда, стоимость каждого из которых менее установленного лимита основных средств.

Если поставщик не приложил такую спецификацию или опись к накладной, то можно направить ему претензионное письмо, в котором указать, что принятых „Предметах мебели (рабочая группа) — 1 шт.“ обнаружена недостача, допустим, двух столов и трех стульев и потребовать возместить ее.

Поставщик с той же 99,99% вероятностью предоставит вам соответствующие документы (описи, копии внутренних накладных на отгрузку и пр.), согласно которым свои обязательства выполнил полностью».