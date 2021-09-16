Бухгалтеры будут рассчитывать больничные по новым правилам

Утвержден новый порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком.

Принято постановление Правительства № 1540 от 11.09.2021. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нынешнее положение о расчете больничных, утвержденное постановлением № 375 от 15.06.2007, отменяется.

В новый документ перенесены все нормы из постановления № 375. По-прежнему больничные рассчитываются из зарплаты за 2 года, деленной на 730.

В новом постановлении прописано правило о размере пособия не ниже МРОТ за календарный месяц. Если оно ниже, то размер дневного пособия определяют делением МРОТ на число календарных дней месяца. Это правило сейчас заложено в законе 255-ФЗ.

Новое положение вступит в силу с 1 января 2022 года и будет применяться до 1 сентября 2027 года.