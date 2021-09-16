💪Стал известен список услуг для социального вычета на фитнес

С 2022 года можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ на «спортивные расходы». Какие конкретно – озвучили сегодня в Правительстве (Распоряжение №2466-р от 06.09.2021).
В список вошли следующие физкультурно-оздоровительные услуги:
- по физической подготовке и физическому развитию;
- по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях;
- по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.
Напомним, вычет на фитнес не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК.
Вычет можно заявить как в ИФНС по 3-НДФЛ, так и через работодателя.
Важно! Для получения «спортивного» вычета требуется, чтобы организация, предоставляющая физкультурно-оздоровительные услуги, была включена в специальный перечень.
Самого перечня пока нет. Но сегодня опубликовано постановление Правительства №1501 от 06.09.2021 с правилами ведения такого перечня.
Основные правила для попадания в список:
- физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности компании или ИП;
- в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального;
- организации или ИП не должно быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.