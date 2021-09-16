После отмены ЕНВД с начала этого года, предприниматели стали чаще выбирать патентную систему. Казалось бы, все просто — оплатил на несколько месяцев вперед — и работаешь спокойно, декларацию не сдаешь. Но и в ПСН есть ряд важных нюансов, о которых не все знают.
Центр обучения «Клерка» с командой экспертов создал для вас специальный курс «Патентная система налогообложения». Там — все о патенте.
Вы научитесь:
- Разбираться в налоговых ставках при ПСН.
- Правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами.
- Вести налоговый учет на патенте по всем правилам.
- Заполнять отчетность.
Посмотрите вводный урок:
Записывайтесь сейчас.