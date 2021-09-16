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Так ли проста ПСН, как многие считают? Мы сделали для вас спецкурс, смотрите — и узнаете

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Рубрика ПСН
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После отмены ЕНВД с начала этого года, предприниматели стали чаще выбирать патентную систему. Казалось бы, все просто — оплатил на несколько месяцев вперед — и работаешь спокойно, декларацию не сдаешь. Но и в ПСН есть ряд важных нюансов, о которых не все знают.

Центр обучения «Клерка» с командой экспертов создал для вас специальный курс «Патентная система налогообложения». Там — все о патенте.

Вы научитесь:

  • Разбираться в налоговых ставках при ПСН.
  • Правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами.
  • Вести налоговый учет на патенте по всем правилам.
  • Заполнять отчетность.

Посмотрите вводный урок:

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