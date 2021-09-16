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⚖️ У банка отозвали лицензию, а вы отправили платежки по налогам? Требуйте зачета от налоговиков через суд

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Суд заставил налоговиков учесть отправленные в банк платежки, которые не были перечислена в бюджет из-за отзыва лицензии у банка.

Компания сформировала платежки по налогам в сумме более 1,7 млн рублей 28 июля 2019 года (воскресенье) и отправила в банк. Платежные поручения приняты Банком для исполнения.

А в понедельник, 29 июля 2019 года у банка была отозвана лицензия и деньги так и не были перечислены в бюджет.

Организация открыла новый счет в другом банке через два дня и повторно отправила платежки, но уже в начале августа 2019 года.

От прошлого банка компания получила возмещение по вкладу в банке в сумме 1,4 млн рублей.

Из-за того, что банк частично компенсировал перечисленные налоги, организация направила два заявления:

  1. в налоговую — о зачете перечисленных налогов через банк, у которого была отозвана лицензия, в счет будущих платежей на сумму более 1,1 млн рублей;
  2. конкурсному управляющему банка — об исключении требования в той же сумме 1,1 млн рублей из состава долга.

Конкурсный управляющий принял заявление, а налоговики отказались учитывать такие платежи, так как в бюджет они так и не поступили. Компания обратилась в суд.

АС Волго-Вятского округа, вслед за нижестоящими судами, пришел к решению, что компания невиновна.

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Как отметили судьи, обязанность по уплате налога считается исполненной с момента направления в банк платежных поручений. Конечно в том случае, если на счете компании есть необходимая сумма.

В этом случае налогоплательщик не мог знать, что у банка отзовут лицензию, деньги на счете были в полном объеме, поэтому компанию нельзя заподозрить в недобросовестности при осуществлении спорных платежей.

Налоговиков обязали провести зачет отправленных в банк платежек в счет будущих платежей по налогам.

Скачать июльское постановление АС Волго-Вятского округа.

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