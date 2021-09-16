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📕 Все о бухгалтерском учете в 2021 году — в записи вебинара

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Бухгалтерский учет (и его отличие от налогового), пожалуй, не является чем-то сложным для опытного бухгалтера. А если бухгалтер неопытный? Или вообще только думает о выборе профессии? Где ему узнать все о бухгалтерском учете? Правильно, на вебинаре.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Все, что нужно знать про бухгалтерский учет в 2021 году».

На вебинаре разбирали

  • обзор реформирования бухгалтерского учета в 2021 году;
  • типовые ошибки в бухгалтерском учете: чему следует уделить особое внимание, чтобы выйти на положительное заключение 2021 г.;
  • систему внутреннего контроля в части сохранности активов компании;
  • сложные вопросы применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
  • взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.

Спикер — Ольга Пожидаева, заместитель генерального директора ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела», практикующий аудитор 10 лет, квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита.

В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.

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