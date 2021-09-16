Повысить продажи и вывести бизнес в топ? Легко! «Клерк» знает классную CRM для этого

Компании все чаще переходят на CRM-системы, но многие не понимают, как выбрать нужную. Вот вам классное решение — «Простой бизнес».

Как говорят сами создатели, это «CRM-система с человеческим лицом». То есть решение с простым и удобным функционалом, для работы с которым не обязательно быть гуру в CRM.

В «Простом бизнесе» — 18 готовых отраслевых решений, которые можно адаптировать под свой бизнес. Это крутая CRM для продаж, которая по-настоящему помогает.

Что еще есть? Воронка продаж, ведение клиентской базы и другие базовые функции для CRM-систем, встроенный модуль бухгалтерии и склада, модуль сквозной аналитики и много чего еще.

В общем, не будем спойлерить: читайте про все преимущества и разбирайтесь, подходит ли вам «Простой бизнес». И конечно, оставляйте отзывы, если уже пользовались: хорошо ли прошло внедрение CRM, насколько удобно пользоваться :)