Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Повысить продажи и вывести бизнес в топ? Легко! «Клерк» знает классную CRM для этого

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика CRM
Версия для печати

Компании все чаще переходят на CRM-системы, но многие не понимают, как выбрать нужную. Вот вам классное решение — «Простой бизнес».

Как говорят сами создатели, это «CRM-система с человеческим лицом». То есть решение с простым и удобным функционалом, для работы с которым не обязательно быть гуру в CRM.

В «Простом бизнесе» — 18 готовых отраслевых решений, которые можно адаптировать под свой бизнес. Это крутая CRM для продаж, которая по-настоящему помогает.

Что еще есть? Воронка продаж, ведение клиентской базы и другие базовые функции для CRM-систем, встроенный модуль бухгалтерии и склада, модуль сквозной аналитики и много чего еще.

В общем, не будем спойлерить: читайте про все преимущества и разбирайтесь, подходит ли вам «Простой бизнес». И конечно, оставляйте отзывы, если уже пользовались: хорошо ли прошло внедрение CRM, насколько удобно пользоваться :)

Подборка полезных мероприятий

Разместить