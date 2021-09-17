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Банк «ПЛАТИНА» лишили лицензии

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Рубрика Банки
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Среди причин — работа с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами в больших масштабах. Банк занимал 246 место в банковской системе, является участником программы по страхованию вкладов.

Причинами отмены регулятор указал неоднократное нарушение законов о банковской деятельности, игнорирование предписаний ЦБ, а также нарушения 115-ФЗ.

Кроме того, банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

По материалам сайта ЦБ.

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