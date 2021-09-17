Банк «ПЛАТИНА» лишили лицензии

Среди причин — работа с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами в больших масштабах. Банк занимал 246 место в банковской системе, является участником программы по страхованию вкладов.
Причинами отмены регулятор указал неоднократное нарушение законов о банковской деятельности, игнорирование предписаний ЦБ, а также нарушения 115-ФЗ.
Кроме того, банк «проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».
По материалам сайта ЦБ.