📱 Перечень обязательных для установки отечественных приложений на смартфоны предлагают расширить

Еще четыре приложения хотят сделать обязательным для установки на телефоны и планшеты. Это касается программы для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазина, сервиса для музыки и программы для конференц-связи.
С таким предложением выступило Минцифры.
В министерстве считают, что для нормально использования смартфонов и планшетов надо обязательно установить еще четыре приложения:
- для чтения и прослушивания книг;
- онлайн-магазин;
- для прослушивания музыки и радио;
- конференц-связь.
Конкретные продукты будут выбраны позже, исходя из популярности, которую рассчитывают на основе ежегодного рейтинга Минцифры.
Перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года, — читать тут.
По материалам «Известий».