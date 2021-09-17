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📱 Перечень обязательных для установки отечественных приложений на смартфоны предлагают расширить

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Рубрика Общество. Люди. События
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Еще четыре приложения хотят сделать обязательным для установки на телефоны и планшеты. Это касается программы для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазина, сервиса для музыки и программы для конференц-связи.

С таким предложением выступило Минцифры.

В министерстве считают, что для нормально использования смартфонов и планшетов надо обязательно установить еще четыре приложения:

  1. для чтения и прослушивания книг;
  2. онлайн-магазин;
  3. для прослушивания музыки и радио;
  4. конференц-связь.

Конкретные продукты будут выбраны позже, исходя из популярности, которую рассчитывают на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

Перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года, — читать тут.

По материалам «Известий».

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