📱 Перечень обязательных для установки отечественных приложений на смартфоны предлагают расширить

Еще четыре приложения хотят сделать обязательным для установки на телефоны и планшеты. Это касается программы для чтения и прослушивания книг, онлайн-магазина, сервиса для музыки и программы для конференц-связи.

С таким предложением выступило Минцифры.

В министерстве считают, что для нормально использования смартфонов и планшетов надо обязательно установить еще четыре приложения:

для чтения и прослушивания книг; онлайн-магазин; для прослушивания музыки и радио; конференц-связь.

Конкретные продукты будут выбраны позже, исходя из популярности, которую рассчитывают на основе ежегодного рейтинга Минцифры.

Перечень программ, обязательных к установке на смартфоны и телевизоры с 2022 года, — читать тут.

По материалам «Известий».