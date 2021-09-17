🎄 31 декабря предлагают объявить нерабочим днем навсегда

В Совфеде высказались за объявление 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе. И сообщили, что раньше это сделать у них не хватило решительности.

Об этом рассказал первый зампред комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

«Я думаю, что не хватило решительности сделать это [объявить 31 декабря выходным днем] на постоянной основе. Думаю, что мы к этому все равно придем. Я думаю, что этот год покажет, как складывается ситуация, в этом году, наверное, такое решение должно созреть», — пояснил Рязанский.

Цитата по «ТАСС».

Также он сказал, что поддерживает объявление 31 декабря выходным днем. А с учетом ситуации с ковидом, в 2022 году могут быть скорректированы майские праздники в сторону увеличения нерабочих дней.