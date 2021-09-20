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При назначении пособия беременным учитываются доходы от ценных бумаг за минусом расходов

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Рубрика Детские пособия
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Доход, полученный физлицом по операциям с ценными бумагами, следует определять с учетом понесенных расходов для целей назначения пособий.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-19-11/330@ от 09.09.2021.

Речь, в частности, идет о следующих пособиях:

  • ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;
  • ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;
  • ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Напомним, при назначении всех этих пособий имеет значение доход семьи, так выплаты положены только малоимущим.

Порядок назначения пособий на детей с 3 до 7 лет регулируется постановлением Правительства от 31.03.2020 № 384.

Правила по пособиям беременным и на детей с 7 до 17 лет — постановлением Правительства от 28.06.2021 № 1037.

Впрочем, в ФНС отметили, что не в компетенции налоговиков заниматься вопросами, которые касаются пособий.

Но так как регулярно поступают запросы, в ФНС дали разъяснение по ценным бумагам — учитывать как доходы, так и расходы.

Налоговики напомнили, что по общему принципу, закрепленному в статье 41 НК, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В этой связи доход, полученный физическим лицом по операциям с ценными бумагами, следует определять с учетом понесенных расходов.

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