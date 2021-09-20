Как узнать адрес ИП, если он отказывается его давать?

В счете-фактуре необходимо указать правильный адрес контрагента. Если речь идет об организации, то сведения об адресе находятся в открытом доступе в ЕГРЮЛ. В ситуации с ИП все не так просто.

Участница нашего форума спросила коллег, как проверить достоверность сведений об адресе ИП, если он отказывается предоставлять копию своего паспорта.

Коллеги, как вы проверяете адрес ИП при заключении договора и для указания в с/ф, если ИП не дает копию паспорта. И может, он вообще указал левый адрес, который к нему не имеет отношения? — пишет бухгалтер

Сведения об адресе есть также в листе записи в ЕГРИП, который выдается при «открытии» ИП. Но если ИП не показывает паспорт, то точно также он может отказаться предъявить и этот документ.

Некоторые участники обсуждения ответили, что в такой ситуации, как правило, приходится верить ИП-контрагенту на слово.

А как у вас в компании решается этот вопрос? Вы перепроверяете данные, которые вам предоставляют ваши контрагенты-ИП?

Обсуждение происходит в теме форума «Договор с ИП и его адрес».

Между тем в соседней теме обсуждение инициировал как раз ИП, который беспокоится, что кто-то посторонний может узнать его адрес: «Как узнать юридический адрес ИП?»

Добавим, чтобы узнать адрес ИП, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию и написать заявление. Услуга платная — 200 рублей.

При этом информация о любопытствующих — не секретная. Сам ИП по запросу может узнать, кто интересовался его адресом.

Про другие способы узнать адрес ИП — читайте тут.