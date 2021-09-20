На даче больше нельзя держать кур?

Верховный суд вынес важное решение для многих дачников и садоводов. Если на земле, предназначенной для садоводства поставить курятник и начать разводить птиц — оштрафуют.

История произошла в Волгограде. Госинспекция по использованию и охране земель обнаружила на земельном участке курятник. Земельный участок расположен на землях, предназначенных для садоводства, а значит курятника там быть не должно.

За использование земли не по целевому назначению дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. И это еще по-минимуму, поскольку штраф составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. руб. При неопределенной кадастровой стоимости штраф может быть до 20 тыс. руб.

Самое интересное, на участке земли, попадающего в категорию садоводческих, можно поставить гараж. Можно даже поставить пчелиные ульи (при согласии соседей) — но нельзя разводить мелкую живность.

Здесь дачница оказалась не права. Однако в другом деле (№ 2-396/2017, решение во вложении) несколько лет назад — соседи пожаловались в суд на собственницу и арендатора участка, где разводили кур, фазанов, индеек и другую живность. Но в том случае закон оказался на стороне организаторов мини-птицефермы.

По материалам «РГ».