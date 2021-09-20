🏡Дачную амнистию хотят продлить до 2031 года

В октябре Госдума рассмотрит возможность продления дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Об этом сообщили в комитете Госдумы VII созыва. Кроме продления амнистии предлагается предусмотреть механизм по предоставлению земли людям, на которой расположены жилые дома.

Сейчас дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года.

Продление дачной амнистии планируется рассмотреть на осеннем созыве в октябре:

«Конечно, такая амнистия нужна. Я бы сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится, и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий», — рассказал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Такую позицию поддерживает и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов:

«Это социально важный законопроект для людей, которые до сих пор не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки. Поэтому, конечно, его нужно принимать. Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян», — сказал Емельянов.

Материал по «Известиям».

Продление дачной амнистии, упрощенный переход в собственность пожизненно наследуемых участков — читать тут.