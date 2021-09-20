Гречка больше 100 руб. за кг. Впервые за 10 лет

В розничных магазинах цены на гречку летом превышали 100 руб. за килограмм. В августе средняя цена была 102,5 руб. А последний раз отметку в 100 руб. гречка пересекала только в мае 2011-го и стоила 112 руб. за кг.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году на стоимость гречки повлиял ажиотажный спрос в самом начале пандемии: в марте 2020-го россияне скупали в магазинах крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции.

Летом 2020 года гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов: в июле цена выросла год к году в 1,8 раза, до 87 руб. за 1 кг. Но показатели июля—августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.